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09:10, 22 апреля 2024Ценности

Папарацци сняли 44-летнюю певицу Пинк в купальнике на яхте

Папарацци сняли 44-летнюю певицу Пинк в купальнике на яхте вместе с мужем
Пинк

Пинк. Фото: Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Папарацци сняли американскую певицу Алишу Бет Мур, более известную под псевдонимом Пинк, в откровенном наряде на яхте. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

44-летнюю исполнительницу запечатлели во время отдыха с детьми и мужем — гонщиком Кэри Хартом. На фото она предстала в слитном белом купальнике на одно плечо с цветными принтом в виде растений и птиц и бейсболке в тон с рисунком эмодзи, изображающим улыбку.

Также знаменитость надела серьги-кольца большого диаметра, обручальное кольцо и цепочку на шею.

В декабре 2023 года Пинк ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей».

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      Карина Черных
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