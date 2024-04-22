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16:33, 22 апреля 2024Забота о себе

Перечислены эффективные методы борьбы с головной болью

Терапевт Рябков: при сильной головной боли эффективны анальгетики с кофеином

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Терпеть головную боль не рекомендуется, предупредил терапевт Андрей Рябков. Эффективные методы борьбы с ней врач перечислил в беседе с Life.

Самый эффективный, по его словам, способ — это принять таблетку аспирина или ибупрофена, сразу как появились неприятные ощущения. «При сильной головной боли наиболее эффективны анальгетики, содержащие кофеин», — подсказал он.

Кроме того, продолжил Рябков, поможет коррекция артериального давления — необходимо нормализовать повышенные или пониженные показатели. Наложение холодного компресса на область головы, где ощущается боль, также может помочь смягчить симптомы. Он добавил, что к облегчению боли может привести массаж области шеи, висков или лба. «Используйте легкие круговые движения и надавливайте на точки, которые наиболее напряжены», — посоветовал врач.

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Наконец, отметил он, чтобы облегчить головную боль, бывает достаточно проветрить помещение либо выйти на прогулку. Если головная боль приобретает хронический характер или перечисленные способы не помогают, необходимо обратиться к врачу для выявления причин и выбора лечения, обратил внимание Рябков.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина назвала способы устранить изматывающую мигрень во время менструации. Она рассказала, что женщинам в этом время необходимо скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе, отказаться от соленых продуктов и вредных привычек.

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      Александра Лисица
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