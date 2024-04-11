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19:25, 11 апреля 2024Забота о себе

Россиянкам назвали способы избавиться от головной боли при менструации

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Поддержание водного баланса, достаточная физическая нагрузка и сбалансированное питание могут помочь избавиться от головной боли, возникающей во время менструации, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. Способы устранить изматывающую мигрень врач назвала в Telegram.

Гинеколог объяснила, что во время менструации голова может болеть из-за дисбаланса гормонов, заболеваний гинекологического характера, например поликистоза яичников или миомы, снижения болевого порога в этот период.

На головные боли в предменструальный период и во время месячных жалуются
75
процентов

женщин детородного возраста

Необходимо также скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе, отказаться от соленых продуктов и вредных привычек. Важную роль, по словам Илюхиной, играет и поддержание водного баланса — необходимо выпивать достаточное количество чистой воды ежедневно.

Нужно вести дневник и указывать в нем не только наличие или отсутствие головных болей, но и их интенсивность, замерять давление, пульс. Помогут снизить интенсивность мигрени и релаксационные, дыхательные техники, а также управление стрессом

Татьяна Илюхинагинеколог
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Ранее Илюхина назвала неочевидные причины появления цистита. По ее словам, болезнь, в числе прочего, может развиваться из-за недостатка жидкости в организме.

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      Вера Владзиевская
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