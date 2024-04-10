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20:30, 10 апреля 2024Забота о себе

Названы неочевидные причины появления цистита

Гинеколог Илюхина назвала недостаток жидкости одной из причин цистита

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Цистит может появляться по многим причинам: от недостаточного выпитого количества воды до нарушения микрофлоры, предупредила гинеколог Татьяна Илюхина. Эти и другие неочевидные факторы-провокаторы развития заболевания врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, причиной цистита может быть интимная близость — в том случае, если симптомы возникают через один-два дня после нее. Кроме того, развитие заболевания могут провоцировать бактериальный вагиноз и другие нарушения микрофлоры, а также спринцевания и свечи без назначения врача.

Помимо того, цистит может возникать из-за недостатка жидкости. «Пьете меньше двух литров — есть риск цистита, меньше литра — вы точно под ударом», — предупредила врач. Другими возможными причинами заболевания она назвала запор и спазм мышц тазового дна.

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Цистит вызывает боль и неприятные ощущения во время мочеиспускания

В то же время Илюхина отметила, что похожие на цистит симптомы могут возникать и при других заболеваниях. «Существует как минимум 20 разных заболеваний при которых бывают нарушения мочеиспускания, дискомфорт в уретре, ложные позывы мочиться и другие неприятные, похожие на цистит симптомы», — отметила врач и призвала не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к специалистам.

Ранее гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева назвала способы дольше оставаться молодым. По ее мнению, отсутствие стресса, правильное питание и свежий воздух помогают сохранить цветущий внешний вид.

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      Вера Владзиевская
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