Песков пообещал прокомментировать письмо президента Швейцарии Путину

Песков пообещал позже прокомментировать письмо лидера Швейцарии Амхерд Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже прокомментировать письмо лидера Швейцарии Виолы Амхерд российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков заявил, что пока ему нечего сказать по поводу письма швейцарского президента, однако он обещал вернуться к этому вопросу позднее. «Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим», — отметил представитель Кремля.

21 апреля издание Blick сообщило, что президент Швейцарии Виола Амхерд написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Представители Минобороны Швейцарии заявили, что послание является призывом к диалогу. По их словам, в нем содержались соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также в адрес пострадавших от паводков в российских регионах.