Стало известно о письме Путину от президента Швейцарии

Blick: президент Швейцарии Амхерд направила Путину письмо после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила российскому лидеру Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Об этом стало известно изданию Blick.

Минобороны Швейцарии подтвердило информацию о письме. В ведомстве рассказали, что послание «затрагивает несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России».

Письмо является призывом к диалогу в трудные времена, также указали в Минобороны. Кроме того, в нем содержались соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», а также в адрес пострадавших от наводнений.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что послание нельзя расценивать как поздравительную телеграмму в связи с победой Путина на выборах.

Ранее сообщалось, что парламент Швейцарии отклонил предложение правительства присоединиться к возглавляемой США рабочей группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO).