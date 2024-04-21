Стало известно о письме Путину от президента Швейцарии
Президент Швейцарии Виола Амхерд направила российскому лидеру Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Об этом стало известно изданию Blick.
Минобороны Швейцарии подтвердило информацию о письме. В ведомстве рассказали, что послание «затрагивает несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России».
Письмо является призывом к диалогу в трудные времена, также указали в Минобороны. Кроме того, в нем содержались соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», а также в адрес пострадавших от наводнений.
Вместе с тем в ведомстве заявили, что послание нельзя расценивать как поздравительную телеграмму в связи с победой Путина на выборах.
Ранее сообщалось, что парламент Швейцарии отклонил предложение правительства присоединиться к возглавляемой США рабочей группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO).