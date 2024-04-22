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10:25, 22 апреля 2024Россия

Петербургская школьница попала в реанимацию после курения вейпа

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после курения вейпа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга школьница попала в реанимацию после того, как покурила вейп. Об этом со ссылкой на родителей девочки пишет «Фонтанка».

В реанимацию доставили 15-летнюю школьницу, которая живет с матерью и отцом в квартире в микрорайоне Шувалово-Озерки. Ее родители рассказали, что ночью дочь вела себя странно: она то веселилась, то злилась без видимой на то причины.

У школьницы диагностировали подозрение на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Известно, что девочка воспитывается в полной семье и ранее не попадала в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Татарстане мужчина попал в больницу после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета. 23-летний россиянин признался медикам, что «ничего не понял» после взрыва электронного устройства, а затем почувствовал резкую боль в обгоревшей ладони.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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