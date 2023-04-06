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15:01, 6 апреля 2023Россия

Россиянин попал в больницу после взрыва электронной сигареты

В Татарстане мужчина попал в больницу с ожогом после взрыва электронной сигареты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Татарстан мужчина попал в больницу после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (ЦРМБ).

23-летний россиянин признался медикам, что «ничего не понял» после взрыва электронного устройства, а затем почувствовал резкую боль в обгоревшей ладони. Мужчина засунул почерневшую руку в таз с холодной водой и вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в приемный покой, где у него диагностировали ожог второй степени. Врачи удалили нежизнеспособные участки кожи и оставили мужчину в хирургическом отделении. После того, как рана начнет заживать, его выпишут на амбулаторное лечение.

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4 апреля стало известно, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. С призывом к запрету ранее выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его коллега Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.

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Варвара Родикова
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