Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала целлюлит крупным планом

Австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном виде и показала несовершенства тела крупным планом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 27-летняя инфлюэнсерша, поддерживающая идеи бодипозитива, предстала в бикини с пестрым принтом. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала целлюлит на бедрах. Также манекенщица дополнила свой внешний вид серой бейсболкой и золотым браслетом. «Целлюлит — это сексуально», — подписала она пост, который набрал почти 15 тысяч лайков.

Подписчики восхитились фотосессией Ниссы и принялись писать комплименты в комментариях. «Жизнь слишком коротка, чтобы сосредотачиваться на целлюлите и лишнем весе», «Великолепна», «Обожаю твое тело. Оно прекрасно!», «Удивительная девушка», «Спасибо за нормализацию наших форм», — писали они.

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