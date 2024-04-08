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13:46, 8 апреля 2024Ценности

Стилист перечислил россиянкам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе

Стилист Надирян посоветовал россиянкам с пышными формами носить белые брюки

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе. Соответствующий пост появился в его Telegram.

В первую очередь эксперт заявил, что на девушках больших размеров будут удачно смотреться белые брюки. Помимо этого, Надирян посоветовал носить короткие кардиганы, сочетая их с компрессионными майками, которые подчеркивают талию.

Среди прочего, специалист также обратил внимание на плиссированные юбки. «Крутой вариант, который сразу показывает все достоинства фигуры. Можно добавить пиджак, каблуки — и получится нарядный образ на любой случай», — отметил стилист.

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В заключение Надирян признался, что ему, как и многим мужчинам, нравятся девушки пышных форм. «И да, необязательно быть XS/S, чтобы выглядеть красиво и стильно», — подытожил он.

В марте в Госдуме ответили отказавшемуся создавать наряды для полных россиян стилисту Владиславу Лисовцу. Он заявлял, что в стране нет проблем с одеждой больших размеров, а плюс-сайз-россияне и вовсе не стремятся быть модными.

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      Екатерина Ештокина
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