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16:23, 22 марта 2024Ценности

В Госдуме ответили отказавшему создавать наряды для полных россиян стилисту

В Госдуме ответили отказавшему создавать вещи для полных людей стилисту Лисовцу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ответил стилисту Владиславу Лисовцу, который ранее отказался создавать наряды для полных россиян. Об этом сообщает Life.

Лисовец заявлял, что в стране нет проблем с одеждой больших размеров, а плюс-сайз-россияне и вовсе не стремятся быть модными. В то же время депутат отметил, что в магазинах сложно найти вещи 50-52-го размера, а также одежду для крупных высоких мужчин. Кроме того, все предметы гардероба, которые продаются в России, в основном стоят дорого, добавил он.

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«При чем здесь лишний вес и здоровый образ жизни? Есть покупатели, но нет предложения для них. Кроме того, дорогие вещи маленьких размеров, которые шьются и завозятся из-за границы, ни школьницы, ни студенты себе не купят, так как они дорогие. А для взрослых людей, которые могут себе купить вещи подороже, их просто нет. Поэтому налицо перекос в экономике продаж и наличии предложения, а не отсутствие "зожников"», — возмутился Говырин.

По словам народного избранника, Лисовец не мыслит с точки зрения народа и экономики сектора легкой промышленности в целом. «Человек 44-го размера не равно здоров. Я, правда, не следил за его творчеством, но заочно уважаю его как профессионала», — подчеркнул Говырин и призвал дизайнеров заняться концепцией по улучшению показателей отечественной текстильной промышленности.

В феврале Владислав Лисовец назвал одежду в стиле 2000-х годов трендом весны.

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      Карина Черных
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