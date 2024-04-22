Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ в Москве был зарегистрирован в Орске

Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница, которая оформила ему регистрацию в своем доме.

По ее словам, он не проживал там постоянно, а лишь иногда приезжал туда вместе со женой к своему больному деду, который нуждался в уходе.

«Он не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко) с женой уколы ему делал», — заявила она.

Женщина уточнила, что Головченко не был в Орске примерно два года, добавив, что предпринимала попытки связаться с ним и снять его с регистрации.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко до 12 июня. 40-летний мужчина, имеющий гражданство России и Киргизии, а также украинский вид на жительство, полностью признал вину в совершении преступления.