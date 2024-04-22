Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:36, 22 апреля 2024Россия

Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ в Москве был зарегистрирован в Орске

Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
Владимир Головченко

Владимир Головченко. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница, которая оформила ему регистрацию в своем доме.

По ее словам, он не проживал там постоянно, а лишь иногда приезжал туда вместе со женой к своему больному деду, который нуждался в уходе.

«Он не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко) с женой уколы ему делал», — заявила она.

Женщина уточнила, что Головченко не был в Орске примерно два года, добавив, что предпринимала попытки связаться с ним и снять его с регистрации.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко до 12 июня. 40-летний мужчина, имеющий гражданство России и Киргизии, а также украинский вид на жительство, полностью признал вину в совершении преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По военной базе США в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Кто взял на себя ответственность за атаку?

      Названа основная цель ударов российских военных под Харьковом

      Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ в Москве был зарегистрирован в Орске

      Tesla помешали построить гигантские зарядки для грузовиков

      Полковник оценил влияние возобновления поставок США на ход СВО

      Российские военные вступили в бой с превосходящими силами ВСУ

      Парень решил разыграть возлюбленную в аэропорту и попал на допрос

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «плесень в санузле, скудное питание»

      Российский танк уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой

      Стало известно о подготовке Украины к контрнаступлению

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше