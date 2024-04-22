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20:28, 22 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе и насилии над 13-летним подростком в Донецке задержали

В Донецке задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьника

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецке задержали 43-летнего подозреваемого в расправе над 13-летним подростком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, мужчина споил группу подростков, после чего с одним из них приехал на скутере к складу в Буденновском районе и принудил его к действиям сексуального характера. После этого он принялся душить школьника. Мужчина признал вину в насилии над ребенком. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пензе полиция задержала 18-летнего россиянина за нападение с ножом на подростка.

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      Илона Палей
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