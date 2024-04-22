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09:54, 22 апреля 2024Силовые структуры

После нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена»

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после расстрела полицейских

Фото: СУ СКР по КЧР

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по региону.

По подозрению в совершении этого преступления разыскиваются четверо жителей республики. Ориентировки на них уже разослали в соседние регионы, отметили в ведомстве. Сейчас правоохранители усилили патрули на выездах из Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что силовики начали поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в Карачаевске. Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Подозреваемые открыли огонь по машине силовиков, в которой было три человека — заместитель командира взвода и два его подчиненных. В результате один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

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