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09:00, 22 апреля 2024Силовые структуры

Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе

В Карачаево-Черкесии начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Карачаево-Черкесии силовики начали поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в Карачаевске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta. Одному из них 35 лет.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. По данным канала, подозреваемые открыли огонь по машине силовиков, в которой было три человека — заместитель командира взвода и два его подчиненных.

В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

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      Варвара Митина
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