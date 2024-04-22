Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:46, 22 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием

В Карачаево-Черкесии расстреляли троих полицейских и похитили их оружие

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие. Об этом сообщает Mash.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. В республике ввели план «Сирена», нападавших ищут. Мужчины скрылись с места преступления с табельным оружием силовиков, автоматами АКМ и патронами.

В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

Ранее правоохранители перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

      Овечкин одной фразой оценил поражение в первом матче плей-офф Кубка Стэнли

      Стало известно о крупном пожаре на российском машиностроительном заводе

      Продаваемое в России мясо из Индии оказалось опасным

      Украинский пленный пожаловался на трудности в ВСУ

      В Москве няню коррекционного детсада обвинили в избиении шестилетнего ребенка

      23 россиянина уплыли в открытое море на отколовшейся льдине ради улова

      Сестры Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

      Женщина похитила 11-летнюю девочку в попытке сделать ее идеальной женой для сына

      Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше