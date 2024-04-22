В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием

В Карачаево-Черкесии расстреляли троих полицейских и похитили их оружие

В Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие. Об этом сообщает Mash.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. В республике ввели план «Сирена», нападавших ищут. Мужчины скрылись с места преступления с табельным оружием силовиков, автоматами АКМ и патронами.

В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

Ранее правоохранители перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена».

