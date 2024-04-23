В деле о нападении на полицейских в КЧР появился пятый фигурант

Shot: в деле о нападении на полицейских в КЧР появился пятый фигурант

Стало известно об участии напавших на полицейских в КЧР в банде Гочияева

Начало событий в новости Стало известно об участии напавших на полицейских в КЧР в банде Гочияева

В деле о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесской Республике появился пятый фигурант. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Это 25-летний Ахмат Эльканов. Именно ему принадлежит автомобиль ВАЗ-2112, на котором нападавшие скрылись с места преступления. В данный момент полиция выясняет, участвовал ли молодой человек в самом нападении или только помогал злоумышленникам скрыться с места преступления.

По данным журналистов, Ахмат является родным младшим братом другого фигуранта — 26-летнего Руслана Эльканова. Соседи молодого человека рассказали, что видели Эльканова-младшего за рулем этой машины за день до нападения. Он выезжал со своего участка в поселке Новый Карачай.

Ранее сообщалось, что двое из четырех подозреваемых в нападении входили в банду Биаслана Гочияева, который пытался с помощью терактов захватить власть в регионе.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. Подозреваемые открыли огонь по машине силовиков, в которой было три человека — заместитель командира взвода и два его подчиненных. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.