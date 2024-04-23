Стало известно об участии напавших на полицейских в КЧР в банде Гочияева

Shot: двое напавших на полицейских в КЧР входили в банду Биаслана Гочияева

Двое из четырех подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии (КЧР) входили в банду Биаслана Гочияева, который пытался с помощью терактов захватить власть в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2009 году 35-летний и 34-летний подозреваемые стали участниками террористической группировки, которую возглавлял полевой командир Гочияев. За участие в банде боевиков они отбывали наказание в колонии.

Группировка Гочияева была создана в начале 2009 года и просуществовала до 7 декабря 2011 года. В этот день машина, в которой ехали полевой командир и трое его сообщников, в том числе женщина, подготовленная к роли смертницы, была остановлена сотрудниками правоохранительных органов. Участники оказали вооруженное сопротивление, и в результате ответного огня сдетонировала находившаяся в автомобиле бомба. Они не выжили.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. По данным канала, подозреваемые открыли огонь по машине силовиков, в которой было три человека — заместитель командира взвода и два его подчиненных. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.