Пожилая пассажирка несколько раз испражнилась в салоне самолета

NDTV: 72-летняя пассажирка самолета испражнилась в салоне SpiceJet

Пожилая пассажирка самолета несколько раз испражнилась прямо в салоне самолета и оставила бортпроводников убирать за собой. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на вице-президента авиакомпании SpiceJet Вирендра Малхотра.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Кожикоде, Индия, в Джидду, Саудовская Аравия, 12 апреля. Пожилая женщина испражнилась между 17-м и 21-м рядами лайнера, а затем стояла дезориентированная возле туалета. Бортпроводник попытался ее успокоить, с помощью других пассажиров он помог ей почиститься.

Затем члены экипажа принялись убирать проход, чтобы избавиться от сильного запаха фекалий. Сопровождавшая пенсионерку семья не предложила никакой помощи.

В начале апреля собака нагадила в проходе самолета и сорвала рейс из Хьюстона в Сиэтл, США. Об этом рассказал один из пассажиров на форуме Reddit.

