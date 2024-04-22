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19:49, 22 апреля 2024Путешествия

Пожилая пассажирка несколько раз испражнилась в салоне самолета

NDTV: 72-летняя пассажирка самолета испражнилась в салоне SpiceJet

Фото: Amit Dave / Reuters

Пожилая пассажирка самолета несколько раз испражнилась прямо в салоне самолета и оставила бортпроводников убирать за собой. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на вице-президента авиакомпании SpiceJet Вирендра Малхотра.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Кожикоде, Индия, в Джидду, Саудовская Аравия, 12 апреля. Пожилая женщина испражнилась между 17-м и 21-м рядами лайнера, а затем стояла дезориентированная возле туалета. Бортпроводник попытался ее успокоить, с помощью других пассажиров он помог ей почиститься.

Затем члены экипажа принялись убирать проход, чтобы избавиться от сильного запаха фекалий. Сопровождавшая пенсионерку семья не предложила никакой помощи.

В начале апреля собака нагадила в проходе самолета и сорвала рейс из Хьюстона в Сиэтл, США. Об этом рассказал один из пассажиров на форуме Reddit.

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      Марк Успенский
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