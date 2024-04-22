Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Путин наградил актера Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актера и художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном главой государства.

Отмечается, что артист получил награждение «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«Наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича — художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр"», — говорится в указе.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» генерального директора музеев Московского Кремля Елену Гагарину, которая также является дочерью советского космонавта Юрия Гагарина.