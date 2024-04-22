Раскрыты семь главных секс-грехов

Недостаток общения и рутина способны испортить сексуальную жизнь любого человека, уверено большинство участников опроса, проведенного онлайн-платформой полового воспитания Beducated. Результаты исследования опубликовало издание Daily Star.

В опросе, проведенном экспертами по отношениям, приняли участие две тысячи человек. Большинство из них назвали главными секс-грехами скудное общение с возлюбленным, молчание и другие недостатки поведения. В частности, 95 процентов респондентов заявили, что им не хватает сексуального контакта с партнером и возможности рассказать ему о своих желаниях и потребностях.

60 процентов женщин и мужчин признались, что недовольны своей интимной жизнью

Многие люди также заявили, что хотели бы чаще заниматься сексом, при этом результаты опроса показали, что большое количество половых контактов не влияет на качество интимной жизни. Согласно полученным данным, в каждой пятой паре, состоящей в длительном браке, уровень либидо партнеров не совпадает. В связи с этим эксперты рекомендовали сосредоточиться не на количестве, а на качестве секса.

Исследование также продемонстрировало, что половина респондентов боятся рутины в постели, поэтому хотели бы попробовать новые интимные практики, чтобы сохранить интерес друг к другу.

Еще одним фактором, способным испортить интимную жизнь, опрошенные назвали нежелание партнера заботиться о себе. Также 61 процент людей заявили, что их сексуальную жизнь сильно ухудшает стресс. По мнению экспертов, контролировать его поможет практика психического и физического ухода за собой наряду с регулярной физической активностью.

Ранее назвали причину отсутствия оргазмов у многих женщин. Во многом это зависит от заниженных требований женщин, которые даже не ожидают, что партнер доставит удовольствие.