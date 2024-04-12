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05:00, 12 апреля 2024Забота о себе

Названа причина отсутствия оргазмов у многих женщин

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Женщины значительно реже испытывают оргазм во время секса, чем мужчины. Причину этого назвало Daily Star.

Результаты недавно проведенного исследования, которые опубликовало издание, показали, что только 65 процентов женщин испытывают оргазм во время секса с мужчиной. При этом у противоположного пола этот показатель значительно выше — 95 процентов.

Авторы исследования считают, что во многом эта разница связана с заниженными ожиданиями женщин. Многие из них, как утверждается в материале, даже не рассчитывают на то, что партнер поможет им достичь кульминации. «Так называемый "разрыв в оргазмах" достиг таких масштабов, что дамы просто потеряли надежду», — говорится в материале.

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Однако ведущий автор исследования Кейт Дикман отметила, что эту проблему можно решить. «Если женщины или мужчины, состоящие с ними в отношениях, хотят чаще добиваться женского оргазма, они должны создать особую среду. В ней должны поощряться различные сексуальные практики, в том числе стимуляция клитора», — посоветовала она.

В то же время исследователи отметили, интимная близость не обязательно должна заканчиваться оргазмом. «Это не ключ к счастливой сексуальной жизни», — заверили они.

Ранее сексолог Эмили Морс назвала способы получать больше удовольствия от мастурбации. Так, она рекомендовала делать паузу, когда человек ощущает, что близок к кульминации.

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      Алиса Дмитриева
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