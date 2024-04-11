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02:08, 11 апреля 2024Забота о себе

Женщинам и мужчинам назвали способы получать больше удовольствия от мастурбации

Фото: Bojan Milinkov / Shutterstock / Fotodom

Чтобы получать больше удовольствия от мастурбации, во время процесса необходимо делать паузу, заверила секс-эксперт, сексолог Эмили Морс. Предложенный ей способ получить максимальное удовольствие опубликовало издание Daily Star.

Сексолог рекомендовала технику под названием эджинг. Морс объяснила, что ее суть заключается в том, что во время мастурбации необходимо остановиться незадолго до наступления кульминации. Так удовольствие будет более ярким, заверила она.

По словам секс-эксперта, эджинг полезен еще и тем, что благодаря ему люди могут лучше контролировать свое тело во время интимной близости. В частности, мужчинам он может помочь справиться с преждевременной эякуляцией.

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      Алиса Дмитриева
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