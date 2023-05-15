Назван способ отвлечься от хандры перед началом рабочей недели

Секс-гуру Тейлор призвал заниматься сексом утром в понедельник ради хорошего настроения

Заниматься сексом утром в понедельник полезно, чтобы отвлечься от хандры перед началом рабочей недели, уверяет секс-гуру Джеймс Тейлор. О способе получить хорошее настроение перед трудовыми буднями рассказало издание HuffPost.

Соцопросы показывают, что около 10 процентов жителей Великобритании предпочитают заниматься сексом в понедельник, причем почти половина из них (42 процента) выбирают утро для интимной близости.

Тейлор назвал секс перед работой хорошим способом отвлечься от понедельничной хандры. По его словам, после занятий сексом люди начинают неделю в отличном настроении.

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