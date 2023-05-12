Развеян один из самых популярных мифов о сексе

Сексолог Лучкина назвала мифом утверждение, что стимуляция точки G гарантирует оргазм

Утверждение, что стимуляция точки G гарантирует достижение оргазма, является одним из самых популярных заблуждений о сексе, заявила сексолог Россияна Лучкина. Этот миф она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Лучкина объяснила, точка G — это антинаучное название, в действительности это целая зона G размером от одного до трех квадратных сантиметров. Она расположена за лобковой костью, на передней стенке влагалища, примерно в трех-пяти сантиметрах от входа в него.

По словам сексолога, в этой области находится большое количество нервных окончаний, поэтому считается, что ее стимуляция позволяет достичь вагинального оргазма. Однако нельзя просто найти ее и «нажать кнопочку, чтобы чудо мгновенно произошло», уверяет Лучкина.

Так как зона G состоит из эректильной ткани, которая набухает и становится чувствительной только при возбуждении, для достижения оргазма женщине потребуется возбудиться. То есть ей придется воздерживаться от пенетрации и стимуляции этой области до момента достижения полного возбуждения. В противном случае на оргазм надеяться не стоит Россияна Лучкина сексолог

Лучкина подчеркнула, что в состоянии возбуждения многие женщины действительно ощущают эффект от воздействия на зону G и им достаточно сильного давления на переднюю стенку влагалища для достижения кульминации. В то же время ученые полагают, что эта «точка» чувствительна не у всех, потому заявлять, что ее стимуляция гарантирует оргазм, было бы ошибочно, подытожила сексолог.

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