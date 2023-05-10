Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:13, 10 мая 2023Забота о себе

Названы неожиданные эрогенные зоны женщин

Психолог Яна Иванова назвала подмышки и колени неожиданными эрогенными зонами женщин

Фото: Verona studio / Shutterstock / Fotodom

Подмышки и обратная сторона коленей являются эрогенными зонами женщин. О неожиданных чувствительных зонах на женском теле «Ленте.ру» рассказала клинический психолог, член Ассоциации сексологов Яна Иванова.

Человек начинает узнавать свое тело с детства. Ребенок, получив реакцию на прикосновения, не осознает, что в будущем эта часть тела станет эрогенной зоной и будет активно использоваться для получения наслаждения, говорит Иванова. Каждый может заметить, что прикосновение к разным частям тела вызывает разные ощущения, вплоть до неприятных, если к ним прикасается посторонний человек.

Мужская кожа грубее женской, и у мальчиков есть возможность изучать пенис с самого рождения. Женщины от природы более нежные и их половые органы «спрятаны» внутри, поэтому возможности с самого детства активно исследовать реакцию возбуждения именно гениталий физически нет, назвала различия клинический психолог. Поэтому чувственность и возбуждение возникают скорее от восприятия тела женщины другими людьми, а также «найденными» ей зонами удовольствия на теле.

Физическое возбуждение зависит от стимуляции эрогенных зон. Помимо известных эрогенных зон — шея, грудь и область гениталий — неожиданными зонами могут оказаться подмышечные впадины, обратная сторона колена или боковая часть ребер

Яна Ивановаклинический психолог
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Эрогенная зона более чувствительна к прикосновениям, поглаживаниям, поцелуям. При этом случается, что эрогенные зоны могут меняться с возрастом, рассказала Иванова. Она пояснила, что это может зависеть, например, от изменения гормонального фона.

Не стоит забывать, что для женщин важна прелюдия: ласки, прикосновения, поцелуи, обстановка, сосредоточенность мужчины на ней, его внимание к деталям ее поведения, отслеживание мужчиной ее реакций, отметила собеседница «Ленты.ру».
Поэтому можно сказать, что эрогенные зоны женщины находятся не только на ее теле, но и вокруг нее, заключила Иванова.

Ранее психологи Наталия Шестакова и Юлия Кузнецова предупредили о вреде сексоголизма. Они пояснили, что зацикленность на сексе негативно сказывается на жизни человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Байден предупредил о последствиях дефолта в США. Чем грозит возможный кризис?
Байдена назвали «уклонистом» от СМИ
Появились кадры разрушений после падения обломков беспилотника под Курском
Пользователи сети назвали главное различие советских и современных москвичей
В Греции оценили призывы об отправке Киеву российских ЗРК
Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском
В Москве мотоциклист врезался в пожарную машину, загорелся и попал на видео
Раскрыты подробности о продлении зерновой сделки
Учительница занялась оральным сексом с учеником и попала под суд
Названы неожиданные эрогенные зоны женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.