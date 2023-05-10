Названы неожиданные эрогенные зоны женщин

Психолог Яна Иванова назвала подмышки и колени неожиданными эрогенными зонами женщин

Подмышки и обратная сторона коленей являются эрогенными зонами женщин. О неожиданных чувствительных зонах на женском теле «Ленте.ру» рассказала клинический психолог, член Ассоциации сексологов Яна Иванова.

Человек начинает узнавать свое тело с детства. Ребенок, получив реакцию на прикосновения, не осознает, что в будущем эта часть тела станет эрогенной зоной и будет активно использоваться для получения наслаждения, говорит Иванова. Каждый может заметить, что прикосновение к разным частям тела вызывает разные ощущения, вплоть до неприятных, если к ним прикасается посторонний человек.

Мужская кожа грубее женской, и у мальчиков есть возможность изучать пенис с самого рождения. Женщины от природы более нежные и их половые органы «спрятаны» внутри, поэтому возможности с самого детства активно исследовать реакцию возбуждения именно гениталий физически нет, назвала различия клинический психолог. Поэтому чувственность и возбуждение возникают скорее от восприятия тела женщины другими людьми, а также «найденными» ей зонами удовольствия на теле.

Физическое возбуждение зависит от стимуляции эрогенных зон. Помимо известных эрогенных зон — шея, грудь и область гениталий — неожиданными зонами могут оказаться подмышечные впадины, обратная сторона колена или боковая часть ребер

Яна Иванова клинический психолог

Эрогенная зона более чувствительна к прикосновениям, поглаживаниям, поцелуям. При этом случается, что эрогенные зоны могут меняться с возрастом, рассказала Иванова. Она пояснила, что это может зависеть, например, от изменения гормонального фона.

Не стоит забывать, что для женщин важна прелюдия: ласки, прикосновения, поцелуи, обстановка, сосредоточенность мужчины на ней, его внимание к деталям ее поведения, отслеживание мужчиной ее реакций, отметила собеседница «Ленты.ру».

Поэтому можно сказать, что эрогенные зоны женщины находятся не только на ее теле, но и вокруг нее, заключила Иванова.

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