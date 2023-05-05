Психологи предупредили о вреде сексоголизма

Психолог Шестакова предупредила, что сексоголик теряет контроль над своим поведением

Сексоголизм не приносит радости человеку, а доставляет моральные и физические страдания, предупредила клинический психолог, сексолог Наталия Шестакова. Она и ее коллега, психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова в беседе с «Лентой.ру» рассказали о недостатках чрезмерного увлечения сексом.

Сексоголизм в отличие от здоровой сексуальности, не является приятным и удовлетворительным для человека, а становится причиной его страданий, говорит Шестакова.

По ее словам, вред сексоголизма заключается в том, что он может привести к серьезным психологическим и физическим проблемам. Сексоголик теряет контроль над своим поведением и становится зависимым от секса. Он тратит на поиски партнеров много времени и денег, что негативно сказывается на его личной и профессиональной жизни.

Психолог Кузнецова добавила, что механизм развития зависимости от секса схож с развитием любой другой химической и поведенческой аддикции.

Обычно к развитию зависимости есть некоторая генетическая предрасположенность, которая проявляется при определенных условиях Юлия Кузнецова психолог

Кузнецова пояснила, что во время занятия сексом в организме вырабатываются нейромедиаторы, среди которых есть дофамин, отвечающий за предвосхищение награды и чувство удовольствия. При сексуальной зависимости мозг направляет поведение на поиск источников удовольствия для выработки дофамина. Однако со временем толерантность к нему повышается, в связи с чем человек ищет все больше возможностей для сексуального удовлетворения.

Необходимость постоянно вступать в сексуальный контакт образует порочный круг, в котором человеку тяжело достигнуть истинного сексуального удовлетворения. На этой почве могут возникнуть другие сексуальные дисфункции. Человек может начать чаще вступать в случайные сексуальные связи, которые увеличивают риск развития венерических болезней Юлия Кузнецова психолог

По словам Кузнецовой, такой стиль жизни может привести к социальной дезадаптации, проблемам в отношениях с другими людьми. Невозможность полноценной разрядки потенциально может привести также и к эмоциональным нарушениям.

Обычно у людей, страдающих от этого заболевания, есть несколько характерных признаков, отметила Шестакова. Главными из них являются навязчивые мысли о сексе. Человек постоянно думает о сексе, даже когда не хочет этого делать.

Сексоголик может заниматься сексом несколько раз в день, несмотря на то, что это наносит ему вред. Часто такой человек использует секс для решения проблем. Также сексоголик может заниматься сексом, чтобы забыть о проблемах или снять стресс Наталия Шестакова клинический психолог, сексолог

Хотя сексоголик может заниматься сексом с любым партнером, даже если это ведет к негативным последствиям, после он ощущает стыд и вину, добавила Шестакова.

«Если вы заметили у себя или у близкого человека признаки сексоголизма, обратитесь за помощью к специалисту. Психотерапия и другие методы лечения могут помочь преодолеть эту проблему и вернуть контроль над своей жизнью», — рекомендовала напоследок сексолог.

Ранее уролог и сексолог Александр Лубенников рассказал, сколько калорий можно сжечь во время занятия сексом. Однако для большей эффективности борьбы с лишним весом он призвал следить за питанием.

