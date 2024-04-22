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11:41, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве от имени поддержки Telegram

F.A.C.C.T.: мошенники крадут аккаунты в Telegram под видом техподдержки

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram. Как сообщили РБК в компании F.A.C.C.T., злоумышленники пишут пользователям от имени службы поддержки.

Под видом специалистов техподдержки Telegram мошенники пишут пользователям мессенджера сообщения о том, что они оставили заявку на удаление своего аккаунта. После этого они предлагают отменить действие через специальную форму. В ней пользователю предлагается ввести телефонный номер и код безопасности.

В компании F.A.C.C.T. предупредили, что на самом деле эта форма представляет собой фишинговый сайт, а все введенные данные попадают к злоумышленникам, после чего те получают доступ к аккаунту жертвы. Эксперты напомнили россиянам, что сотрудники Telegram не обращаются к пользователям с вопросами об удалении аккаунта. Они подчеркнули, что деактивировать свою учетную запись может только ее владелец в настройках.

Ранее сообщалось, что мошенники используют сайты с картинками, чтобы завладеть аккаунтами пользователей в Telegram. Отмечалось, что юзер вводит на фишинговом ресурсе свои логин и пароль, который попадает в руки злоумышленников.

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      Мария Большакова
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