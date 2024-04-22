Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:40, 22 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о сложностях с оформлением шенгенских виз

Россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгена перед летом
СюжетВизы в Европу:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российских туристов предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном. Об этом сообщает туристическое информационное агентство RTN.

Директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко рассказал изданию, что количество запросов на шенгенские визы растет параллельно с загруженностью визовых центров. По его словам, большие сложности возникают у туристических групп, сроки поездок которых обычно строго регламентированы. Индивидуальный туризм с возможностью более гибкого выбора дат менее затронут этой проблемой.

Материалы по теме:
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024

Уточняется, что туристам трудно попасть в визовые центры Испании и Италии. Например, записаться на подачу документов на визу в Италию можно только за два месяца до даты вылета, особенно в регионах.

Руденко добавил, что процент открытия виз россиянам в целом высокий. Он пояснил, что опытным путешественникам, у которых в паспортах уже были продолжительные визы, могут выдать шенген на один, два, три или даже четыре года.

Ранее сообщалось, что визовые центры Болгарии возобновили прием документов на шенгенскую визу. Россияне смогут подать заявления не ранее чем за три месяца до поездки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      Названа причина отзыва тысяч автомобилей Tesla

      Названа уникальная особенность российской системы РЭБ «Волнорез»

      Польша заявила об отсутствии зенитно-ракетных комплексов для поставок Украине

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      У самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в небе

      Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно с помощью искусственного интеллекта

      Россиянам назвали способ подключить газ в СНТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше