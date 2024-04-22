Визовые центры одной страны Европы возобновили прием документов у россиян

Визовые центры Болгарии начали принимать документы на шенгенскую визу

Визовые центры Болгарии возобновили прием у россиян документов на шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте VFS Global, через который оформляются визы в эту страну Европы.

Заявления с оплатой консульского сбора начали принимать только в Москве, прием идет по записи. Обращаться в визовый центр можно не ранее чем за три месяца до предполагаемого визита. Консульский сбор за оформление шенгена в Болгарию составит 80 евро (около 8 тысяч рублей), сервисный сбор — 22,8 евро (2,3 тысячи).

При каждой подаче документов на визу путешественникам нужно пройти процедуру снятия отпечатков пальцев, от нее освобождены только дети до 12 лет. «Стандартный срок рассмотрения визовых заявлений — 15 календарных дней с момента поступления документов в консультационный отдел посольства», — сказано в публикации. В некоторых случаях процесс может занять до 45 дней.

Уточняется, что региональные визовые центры обслуживают только тех, для кого виза бесплатна, запись для таких заявителей не нужна.

С 1 апреля Болгария получила право выдавать краткосрочные визы в страны, которые входят в Шенгенскую зону. Аналогичные правила начали действовать и в Румынии.