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17:31, 22 апреля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о содержащих яд весенних грибах

Гастроэнтеролог Кашух: сморчки нужно варить не меньше 10-15 минут

Фото: Unsplash

Долгожданные весенние грибы сморчки могут нести скрытую опасность, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О содержащих яд грибах она предупредила россиян в беседе с Life.

По словам Кашух, сморчки считаются условно съедобными грибами. «Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10-15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки», — сказала она.

Опасно и то, что сморчки можно спутать с ядовитым грибом строчком обыкновенным, у которого более насыщенный коричневый цвет шляпки, а внутри он заполнен мякотью, в отличие от полого сморчка. Кашух указала на то, что строчки обыкновенные содержат сильный яд — гельвелловую кислоту, разрушающую эритроциты и выводящую из строя печень, почки, селезенку, сердце.

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Весной появляется также майский (или георгиев) гриб, продолжила Кашух, чьи широкая белая шляпка и толстая ножка делают его похожим на опасный гриб — волоконницу Патуйяра. Волоконница, в отличие от неядовитого майского гриба, на срезе краснеет из-за высокой концентрации алкалоида мускарина, который провоцирует нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту, судороги, приводит к отеку легких и может привести к летальному исходу.

Первые симптомы при отравлении грибами, предупредила гастроэнтеролог, появляются через пару часов, в некоторых случаях — спустя 10-18 часов. Человек может ощутить внезапную слабость, бледность, головокружение, тошноту, могут начаться рвота и диарея, перечислила врач. Она посоветовала при возникновении любого из этих симптомов важно как можно быстрее обратиться к врачу и отказываться от употребления грибов в пищу, если есть малейшие сомнения в их безопасности.

Ранее эксперт Дмитрий Тихомиров подсказал россиянам лучшие грибные места весной. По его словам, сморчок высокий и его родственницу сморчковую шапочку нужно искать в осинниках или под тополями и в зарослях ольхи.

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      Александра Лисица
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