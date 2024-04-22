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12:22, 22 апреля 2024Путешествия

Россиянам объяснили причину отказа в перевозке в Латинскую Америку из Турции

«Арт Тур»: Turkish Airlines не перевозит россиян в Мексику из-за своих опасений

Фото: Umit Bektas / Reuters

Причиной отказа Turkish Airlines в перевозке россиян в Латинскую Америку из Турции могут быть опасения авиакомпании. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, если латиноамериканская страна не примет туриста, перевозчику придется везти его обратно за свой счет. «Большое количество россиян уезжало в Аргентину рожать, потом многих разворачивали, теперь авиакомпания просто перестраховывается», — объяснил Арутюнов.

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При этом некоторые россияне едут в Мексику, чтобы перейти границу с США. Эксперт добавил, что тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.

По другим данным, инциденты с недопуском россиян в Латинскую Америку стали массовыми. За последний месяц их число достигло тысячи. Из-за этого российские дипломаты направили официальные обращения в МИД Турции и офис Turkish Airlines.

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      Мария Борисова
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