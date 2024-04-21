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16:21, 21 апреля 2024Мир

Россия обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

РФ обратилась в МИД Турции из-за проблем россиян с транзитом в Латинскую Америку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vincent West / Reuters

Российские дипломаты направили официальные обращения в МИД Турции и офис Turkish Airlines в связи со сложностями россиян при транзите через Стамбул в страны Латинской Америки (ЛА). Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, передает РИА Новости.

По его словам, российские загранучреждения в Турции «плотно мониторят ситуацию» с транзитом граждан РФ в латиноамериканские страны с учетом возникающих в последнее время «сложностей в аэропорту Стамбула» и ожидают от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения.

Ранее сообщалось, что россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Уточняется, что за последний месяц число подобных случаев достигло тысячи.

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