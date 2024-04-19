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11:12, 19 апреля 2024Путешествия

Россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции

Shot: около тысячи россиян не пустили в Латинскую Америку из Турции за месяц

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россиян массово перестали пускать в страны Латинской Америки из Турции — за последний месяц число таких случаев достигло тысячи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Одна из пострадавших, Элина, рассказала, что собиралась лететь в Мексику через Стамбул с авиакомпанией Turkish Airways. У путешественницы были билеты, виза и приглашение от подруги, которая живет в Мексике. В загранпаспорте у россиянки было несколько истекших шенгенских виз и виза в США.

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Элина уточнила, что в 2022 году уже ездила в Канкун и тогда проблем не возникло. На этот раз сотрудники компании Gozen Security не пустили ее на рейс во время посадки. Представители перевозчика россиянке никак не помогли.

«Облом от Turkish Airlines влетел москвичке в копейку: ущерб составил почти 300 тысяч рублей», — сказано в публикации. Уточняется, что вместе с Элиной в Мексику не смогли попасть около 30 пассажиров.

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян советовал россиянам не летать в Мексику рейсами Turkish Airlines. Он рассказал, что трем клиенткам его компании отказали в поездке из-за того, что они раньше не были в этой латиноамериканской стране, а также в США, Канаде и Великобритании.

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      Мария Борисова
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