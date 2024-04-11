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20:10, 11 апреля 2024Путешествия

Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

АТОР: Turkish Airlines не пустила троих россиянок на рейс в Канкун из Стамбула

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Генеральный директор крупного туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал россиянам не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Причиной рекомендации стал недавний инцидент в турецком аэропорту. По словам Мурадяна, 8 апреля троих россиянок, которые купили у Space Travel 16-дневный тур в Канкун с перелетом бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не пустили на рейс. При этом туристкам не выдали никаких официальных документов и лишь дали сфотографировать «откровенно хамское сообщение» о том, что им отказано в перелете в Мексику из-за того, что ранее они не посещали эту страну, а также такие страны, как США, Канада и Великобритания.

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По словам собеседника портала, представители авиакомпании отказались помочь россиянкам решить проблему и никак не прокомментировали ситуацию. Уточняется, что туристки потратили на поездку 45 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей). Теперь туроператор должен возместить им стоимость несостоявшегося путешествия.

В марте россиянин, летевший в Южную Америку через Стамбул, пожаловался на русофобское поведение работников Turkish Airlines. Он рассказал, что перед посадкой в Турции нескольких пассажиров с российскими паспортами выгнали с рейса.

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      Алина Черненко
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