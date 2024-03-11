Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников турецкой авиакомпании

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников авиакомпании Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу TourDom.

По данным издания, житель Москвы Павел планировал навестить друзей в Южной Америке. Мужчина приобрел билеты у популярного турецкого перевозчика по сложному маршруту: Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео (Уругвай) — Панама — Стамбул — Москва. Поездка туриста должна была начаться 6 марта и завершиться 28-го.

Соотечественник рассказал, что перед посадкой в самолет в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку документов и личных вещей «с пристрастием». В результате его и еще минимум десять человек выгнали с рейса.

«Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались, — добавил Павел. — Прямо заявляли: "С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!"».

Оказалось, что обратные билеты в Москву у многих туристов были не по единому бронированию или же с возвратом в Россию из третьей страны. Так, к примеру, жители российской столицы летели в Южную Америку из Киргизии, а возвращаться планировали на родину. «На этом основании их не посадили в самолет, заявив, что обратный билет должен быть до Бишкека», — пояснил Павел.

Россиянина настолько возмутило произошедшее, что он направил в МИД РФ и постоянному представителю России при ООН обращение по поводу ущемления прав граждан РФ за границей. Более того, он предложил другим пострадавшим объединиться и подать коллективный иск в Страсбургский суд по правам человека.

Ранее в марте сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Южную Америку. Сотрудник популярного турецкого перевозчика объяснил российским туристам, что их могут не допустить до рейса, если у них мало багажа или же его нет совсем, а также если у них «чистый» загранпаспорт.