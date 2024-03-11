Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников турецкой авиакомпании
Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников авиакомпании Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу TourDom.
По данным издания, житель Москвы Павел планировал навестить друзей в Южной Америке. Мужчина приобрел билеты у популярного турецкого перевозчика по сложному маршруту: Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео (Уругвай) — Панама — Стамбул — Москва. Поездка туриста должна была начаться 6 марта и завершиться 28-го.
Соотечественник рассказал, что перед посадкой в самолет в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку документов и личных вещей «с пристрастием». В результате его и еще минимум десять человек выгнали с рейса.
«Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались, — добавил Павел. — Прямо заявляли: "С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!"».
Оказалось, что обратные билеты в Москву у многих туристов были не по единому бронированию или же с возвратом в Россию из третьей страны. Так, к примеру, жители российской столицы летели в Южную Америку из Киргизии, а возвращаться планировали на родину. «На этом основании их не посадили в самолет, заявив, что обратный билет должен быть до Бишкека», — пояснил Павел.
Россиянина настолько возмутило произошедшее, что он направил в МИД РФ и постоянному представителю России при ООН обращение по поводу ущемления прав граждан РФ за границей. Более того, он предложил другим пострадавшим объединиться и подать коллективный иск в Страсбургский суд по правам человека.
Ранее в марте сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Южную Америку. Сотрудник популярного турецкого перевозчика объяснил российским туристам, что их могут не допустить до рейса, если у них мало багажа или же его нет совсем, а также если у них «чистый» загранпаспорт.