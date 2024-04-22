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08:31, 22 апреля 2024Путешествия

Россиянам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж

Авиаэксперт Гусаров: летом билеты за рубеж подорожают в среднем в три раза

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российским туристам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж в летний период. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так, специалист сообщил, что цены на перелет за границу летом возрастут в среднем в три раза. «На особо популярные направления могут увеличиться и в четыре раза, — добавил он. — В основном это коснется международных линий».

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Гусаров отметил, что ценообразование зависит от спроса и динамики. По его словам, если будет много желающих улететь в тот или иной город, цены будут зашкаливать.

Ранее стало известно, что стоимость перелета экономическим классом по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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      Фариза Бацазова
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