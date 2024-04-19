Россиянам заявили о существенном росте цен на авиабилеты экономкласса по стране

«Ведомости»: цены на авиабилеты экономкласса по России выросли на 25 процентов

Стоимость перелета экономическим классом по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. О значительном росте цен на авиабилеты по стране заявили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Так, стало известно, что средняя цена билета на 1000 километров пути составила 7015 рублей. Весь прошлый год этот показатель находился на уровне 6649 рублей.

По информации издания, в марте 2024 года средняя цена перелета эконом-классом на внутренних направлениях увеличилась на 23 процента к марту прошлого года и достигла 7345 рублей. Уточняется, что стоимость билетов существенно отличалась в зависимости от региона.

В частности, полет из Республики Коми в среднем стоил 14 663 рубля (+42 процента). Более того, наиболее дорогие перелеты были зафиксированы из Пензенской области — 14 716 рублей (+4 процента) и Республики Марий Эл — 13 559 рублей (+2 процента).

Ранее исследователи «Авиасейлс» сообщили, что по статистике выгоднее всего покупать билеты ближе к дате вылета в Анталью, и как можно раньше — в Ереван. Тем временем перелет в Сочи выгоднее бронировать за одну-три недели до путешествия, либо за 100 дней и ранее.