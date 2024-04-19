Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:38, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянам заявили о существенном росте цен на авиабилеты экономкласса по стране

«Ведомости»: цены на авиабилеты экономкласса по России выросли на 25 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость перелета экономическим классом по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. О значительном росте цен на авиабилеты по стране заявили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Так, стало известно, что средняя цена билета на 1000 километров пути составила 7015 рублей. Весь прошлый год этот показатель находился на уровне 6649 рублей.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023

По информации издания, в марте 2024 года средняя цена перелета эконом-классом на внутренних направлениях увеличилась на 23 процента к марту прошлого года и достигла 7345 рублей. Уточняется, что стоимость билетов существенно отличалась в зависимости от региона.

В частности, полет из Республики Коми в среднем стоил 14 663 рубля (+42 процента). Более того, наиболее дорогие перелеты были зафиксированы из Пензенской области — 14 716 рублей (+4 процента) и Республики Марий Эл — 13 559 рублей (+2 процента).

Ранее исследователи «Авиасейлс» сообщили, что по статистике выгоднее всего покупать билеты ближе к дате вылета в Анталью, и как можно раньше — в Ереван. Тем временем перелет в Сочи выгоднее бронировать за одну-три недели до путешествия, либо за 100 дней и ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Российские сети фастфуда нарастили выручку

      В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем

      43-летняя Слава вышла на сцену в мини-шортах и топе с откровенным декольте

      В России приехавшие на турнир атлеты осквернили Вечный огонь и попали на видео

      В ОП порассуждали о стрельбе на поражение по попавшему в скандал главе МЧС Чечни

      В России отреагировали на удар Израиля по Ирану

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Соучастников расправы над россиянином из-за парковки объявили в розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше