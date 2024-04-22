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15:44, 22 апреля 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно с помощью искусственного интеллекта

Бизнесмен Лупиков: нейросети могут подбирать наряды под конкретного человека

Фото: Unsplash

Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно весной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Комментарий на эту тему поступил в «Ленту.ру» от основателя стартапа-разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олега Лупикова.

По словам эксперта, с распространением нейросетей появилась новая сфера — fashion tech. Направление сочетает в себе мир моды и новые технологии. Сейчас существуют сервисы, которые не только могут подбирать наряды под конкретного человека, но и найти желаемые модели вещей благодаря нейросетям.

«Например, можно загрузить в систему изображение платья, которое вы видели на какой-нибудь знаменитости, и сервис выдаст ссылки на маркетплейсы и магазины, где можно приобрести похожее», — пояснил бизнесмен, добавив, что некоторые программы также умеют подбирать «верх» к «низу» и искать правильные сочетания цветов в одежде.

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Среди прочего есть инструменты, которые после прохождения опроса предоставляют персональные рекомендации по выбору одежды с учетом типа телосложения и стиля. Кроме того, приложения с ИИ можно использовать как цифровой гардероб, который умеет каталогизировать одежду, выбирать образы по погоде и подводить статистику, заключил Лупиков.

В марте на обложку популярного журнала попала созданная искусственным интеллектом модель.

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      Карина Черных
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