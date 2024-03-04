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11:41, 4 марта 2024Ценности

На обложку Playboy попала созданная искусственным интеллектом модель

На обложку Playboy Mexico попала созданная нейросетью модель Саманта Эверли

Изображение: Playboy México

Мексиканский Playboy представил новую обложку с моделью, которую создал искусственный интеллект (ИИ). Соответствующий снимок появился на сайте издания.

На обложку попала Саманта Эверли — манекенщица со светлыми волосами и голубыми глазами, которую сгенерировала нейросеть. На размещенном кадре она запечатлена в кружевном боди черного цвета, перчатках и чулках. Ее образ завершал ободок с ушами кролика — фирменная деталь Playboy.

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Известно, что у девушки есть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает 119 тысяч подписчиков. Журнал также опубликовал интервью с Эверли, в котором она признается, что сняться для обложки Playboy Mexico — большая честь для нее.

В феврале на обложку Playboy также впервые попала голая аристократка — немецкая принцесса Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис.

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      Карина Черных
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