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10:45, 22 апреля 2024Силовые структуры

Россияне приехали в гости к семейной паре и расправились с ними после застолья

В Забайкалье двое мужчин зарезали семейную пару после застолья

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение двум местным жителям 1977 и 1986 годов рождения, которые приехали в гости к семейной паре и расправились с ними после застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об отправке россиян под стражу.

По версии следствия, 23 марта обвиняемые приехали в гости к семейной паре в село Аникино, выпили, а после застолья они отправились в другое село. В пути между мужчинами и супругами возник конфликт, во время которого фигуранты несколько раз ударили пару ножом. После они бросили тела пострадавших в лесу, а сами скрылись.

Родственники пары обратились в полицию с заявлением об их исчезновении 1 апреля. Однако работа над поисками пропавших началась только с 12 апреля, после обращения к заместителю руководителя регионального следственного управления СКР Роману Краснову.

Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя одного из сел Хилокского района, который надругался над семилетней племянницей.

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