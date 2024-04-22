Россияне устремились в пять стран на майские праздники

АТОР: Турция стала лидером турпотока россиян на майские праздники

Российские туристы устремились в пять стран на майские праздники. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «1001 Тур».

Уточняется, что лидером турпотока стала Турция — на ее долю выпали 46 процентов всех туров между 26 апреля и 3 мая. На втором месте оказался Египет с 25 процентами проданных туров за последние две недели. Третью строчку занимают ОАЭ, дальше следуют Россия и Таиланд.

Ранее стало известно, что среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники самыми бюджетными оказались Краснодар, Самара и Владикавказ. Средний чек на проживание по России в период майских праздников, по данным аналитиков, вырос на десять процентов год к году и составил 5,4 тысячи рублей в сутки.