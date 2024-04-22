Россиянка вонзила нож в сердце сожителя

Shot: в Петербурге женщина зарезала сожителя и месяц прятала его тело на балконе

В Петербурге 45-летняя женщина расправилась с 49-летним сожителем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара жила в 12-комнатной коммунальной квартире с соседями на проспекте Наставников. Потерпевший — уроженец Вологды, он переехал в Северную столицу два года назад. Когда мужчина не заплатил за аренду жилья и перестал выходить на связь, женщина заявила, что он ушел из дома после ссоры. Однако дочь пропавшего стала его искать.

Мужчину нашли на балконе коммуналки завернутым в покрывало, там он пролежал месяц. Сожительница ударила его ножом в сердце.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Геленджика, который четыре раза ударил ножом сожительницу за то, что та хотела уйти от него.