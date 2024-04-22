Музыкант с семью любовницами рассказал о вреде моногамии

Daily Mirror: музыкант LX Xander рассказал о вреде моногамии

Американский музыкальный продюсер LX Xander полагает, что многие напрасно стремятся к отношениям с единственным партнером. Об этом он рассказал изданию Daily Mirror.

По мнению 33-летнего музыканта, моногамия способа причинять вред, поскольку из-за несовместимости с ней люди идут на измены. «Многие обманывают себя в том, что касается желаний и чувств в отношениях — и моногамия в таких случаях может быть довольно токсична, — говорит он. — Мужчины биологически запрограммированы "разбрасывать семя", им не стоит винить себя за то, что их привлекают другие».

LX Xander утверждает, что ему и его семи любовницам удается избегать ревности. «Самое главное — это коммуникация, нужно вместе разобраться в своих чувствах, — считает он. — Иногда приходится какое-то время давать одной из партнерш больше внимания и любви, чем другим».

Музыкант планирует увеличивать количество любовниц, пока не поймет, что их уже достаточно. Он подозревает, что трудности начнутся, когда их число достигнет десяти.

Ранее сообщалось, что LX Xander хотел бы к 80 годам превратиться в подобие Хью Хефнера — основателя журнала Playboy, который даже в старости жил в окружении множества моделей.