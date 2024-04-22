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00:31, 22 апреля 2024Из жизни

Музыкант с семью любовницами рассказал о вреде моногамии

Daily Mirror: музыкант LX Xander рассказал о вреде моногамии

Фото: @lxxander.thegr8

Американский музыкальный продюсер LX Xander полагает, что многие напрасно стремятся к отношениям с единственным партнером. Об этом он рассказал изданию Daily Mirror.

По мнению 33-летнего музыканта, моногамия способа причинять вред, поскольку из-за несовместимости с ней люди идут на измены. «Многие обманывают себя в том, что касается желаний и чувств в отношениях — и моногамия в таких случаях может быть довольно токсична, — говорит он. — Мужчины биологически запрограммированы "разбрасывать семя", им не стоит винить себя за то, что их привлекают другие».

LX Xander утверждает, что ему и его семи любовницам удается избегать ревности. «Самое главное — это коммуникация, нужно вместе разобраться в своих чувствах, — считает он. — Иногда приходится какое-то время давать одной из партнерш больше внимания и любви, чем другим».

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Музыкант планирует увеличивать количество любовниц, пока не поймет, что их уже достаточно. Он подозревает, что трудности начнутся, когда их число достигнет десяти.

Ранее сообщалось, что LX Xander хотел бы к 80 годам превратиться в подобие Хью Хефнера — основателя журнала Playboy, который даже в старости жил в окружении множества моделей.

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      Олег Парамонов
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