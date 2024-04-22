Симоньян: Россия стряхнула навязанные Западом одежки страны третьего мира

Западные государства не готовы перестать воспринимать РФ в качестве страны третьего мира. Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», — заявила она.

По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не сможет. Симоньян отметила, что, несмотря на это, Россия должна продолжать свое дальнейшее развитие и искать союзников, с которыми будет выстраивать партнерские отношения.

Ранее главред RT рассказала, что Соединенными Штатами управляют не президенты, не конгресс, и даже не палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война представляет супервыгоду.