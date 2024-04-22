Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:52, 22 апреля 2024Россия

Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

Симоньян: Россия стряхнула навязанные Западом одежки страны третьего мира
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Западные государства не готовы перестать воспринимать РФ в качестве страны третьего мира. Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», — заявила она.

По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не сможет. Симоньян отметила, что, несмотря на это, Россия должна продолжать свое дальнейшее развитие и искать союзников, с которыми будет выстраивать партнерские отношения.

Ранее главред RT рассказала, что Соединенными Штатами управляют не президенты, не конгресс, и даже не палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война представляет супервыгоду.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

      В США назвали основную проблему Запада для Украины

      Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

      В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

      Финансовый аналитик стал порноактером и обнаружил минусы новой работы

      На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

      Герой России оценил роль мобилизованных в ходе спецоперации

      Симоньян назвала войну выгодной для «конгломерата жирных котов»

      Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

      В РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше