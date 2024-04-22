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02:59, 22 апреля 2024Мир

Симоньян назвала войну выгодной для «конгломерата жирных котов»

Симоньян: война супервыгодна для конгломерата жирных котов из США
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Война очень выгодна для «конгломерата жирных котов», которые управляют США, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.

При этом главред RT добавила, что спецоперация закончится только тогда, когда все цели будут достигнуты в том объеме, который Москва считает удовлетворительным.

14 апреля Симоньян в эфире передачи Соловьева призвала оставить Россию и Украину в покое. «Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог», — высказалась она.

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      Сергей Грехов
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