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22:33, 14 апреля 2024Россия

Симоньян вспомнила слова Жириновского о всеми забытой Украине

Симоньян пожелала, чтобы изречение Жириновского о всеми забытой Украине сбылось

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала, чтобы изречение Владимира Жириновского о всеми забытой Украине сбылось. Также она отметила, что многое политик «предчувствовал, предсказывал», участвуя в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Перефразируя Шекспира: "Чума на оба ваши дома", мне хочется сказать: "Выздоровление на оба ваши дома". Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог», — высказалась Симоньян.

Ранее бывший депутат Госдумы Василий Власов, который был близок Жириновскому, рассказал, в чем причина точности его политических прогнозов. По его словам, политик прекрасно разбирался в международных отношениях, и все его предсказания связаны с глубокими познаниями и аналитикой.

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