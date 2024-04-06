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09:01, 6 апреля 2024Россия

Точность политических предсказаний Жириновского объяснили

Экс-депутат Власов: прогнозы Жириновского точны, так как построены на аналитике
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Политические предсказания основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского столь точны, так как они были построены на глубокой аналитике и широкой эрудиции политика. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший депутат Госдумы Василий Власов — при жизни Жириновского он был один из его фаворитов.

Рассуждая об очередном сбывшемся прогнозе Жириновского по ситуации на Ближнем Востоке, Власов отметил, что политик часто бывал в этом регионе и встречался с лидерами ключевых ближневосточных стран — в том числе с президентом Ирака Саддамом Хусейном. Также Жириновский выступал в роли дипломатического посредника между ближневосточными государствами и Россией, организуя поездки арабских делегаций в Россию.

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Власов отметил, что познания Жириновского об арабском мире объясняются тем, что основатель ЛДПР получил образование в Институте восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки имени М.В. Ломоносова) и расширял свой кругозор чтением специализированных изданий.

«Он разбирался в международных отношениях, особенно во всем, что касается Ближнего Востока, много раз там бывал (...) Поэтому все эти прогнозы — они не на пустом месте сделаны и связаны с глубокими знаниями», — сообщил «Ленте.ру» экс-депутат.

В 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО заявил, что Израиль непублично принял установку на силовое решение «иранской проблемы». Жириновский говорил, что Израиль нанесет удар по иранским объектам, и за этим последует ответный удар Ирана. 1 апреля — как и предсказывал политик, Израиль нанес удар по иранскому объекту — зданию консульства страны в столице Сирии Дамаске.

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Из-за склонности предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой». Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин также, в свою очередь, отмечал, что предсказания Жириновского строились «не на голом месте» и не «на игральных картах», а на знаниях и понимании развития ситуации.

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      Марк Леонов
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