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Путин прокомментировал предсказания Жириновского

Путин заявил, что пророчества умершего лидера ЛДПР Жириновского сбываются

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте». Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

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Никита Абрамов
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