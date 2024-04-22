София Вергара показала архивное фото в бикини

Колумбийская актриса София Вергара показала архивное фото в откровенном виде, которое было сделано во времена модельной карьеры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость предстала перед камерой в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками и небольшими рюшами на бюстгальтере. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Фото: @sofiavergara / @toty

Поклонники удивились внешности Вергары на данном фото в комментариях под постом. «По сей день ты выглядишь потрясающе», «Вау! Ты по-прежнему великолепна», «Здесь ты очень красива», «Само совершенство», «Ты все еще прекрасна», — писали они.

В марте сообщалось, что София Вергара пришла на премьеру 19 сезона популярного шоу America's Got Talent в откровенном образе. Тогда актриса вышла в свет в классических широких брюках черного цвета и корсете в тон с имитацией змеиной кожи, прозрачными вставками и без бретелей.